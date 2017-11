Tovább hülyítené a kormány a lakosságot...

Szerző: Herczeg Ármin

Cseresnyés képzésért felelős államtitkár urunk mást is mondott, az MTI idézte is. E szerint: nem kell egy egész OKF-es szakmát megtanulni, csak egy-egy modult, amire éppen szüksége van a gazdasági szereplőnek.Ez nagyjából annyit jelent, hogy nincs szükség képzett emberekre...Csórikám hiába szeretne mondjuk hegesztő lenni. Olyan, aki ismeri a szakmát, akit megbecsülnek ezért, aki mester tud lenni. Aki egy halom plusz ismeretet megkap a műhelyekben folyó munkáról, amit később felhasználhat, például egy saját vállalkozás indításakor. Aki adott esetben a szakképzés három esztendeje alatt, megtanul mondjuk százalékot is számolni, meg esetleg még pár könyvet is elolvas. Ilyenekre nincs szükség.Olyan "egybites" trollok kellenek, akik tudják, hogy hova kell dugni a hegesztőpákát, hogy varrat legyen. De még a hegesztés összes fajtáját sem kell ismernie. Minek túlképezni? Tudja azt az egy mozdulatot, amit a gyárban csinálnia kell. Hogy mi van, ha esetleg az a gyár megszűnik? Vagy éppen már nincs szükség erre a hegesztő típusra? Az ki a francot érdekel!?Az államtitkár miután kimondta a fentebb idézetteket, azt is ecsetelte, hogy vissza kell adni a szakképzésnek azt a rangját, ami a hetvenes-nyolcvanas években megvolt. Biztos nem fogják majd megdicsérni azért, amiért a kommunista időket hozta fel példának, de ez legyen az ő baja. Az viszont már a mi bajunk, hogy egy mozdulatra kiképzett, semmihez sem értő embereket akarnak látni ebben az országban.