Tovább pókerezik a Fidesz a Soros-kártyával

Szerző: Nagy András

Mintha emelni próbálná a tétet a Fidesz-kormány Soros-ügyben: tegnap Lázár János a kormányinfón, majd Kovács Zoltán az ATV-ben szintén arról beszélt, hogy titkosszolgálati bizonyítékok vannak a Soros-hálózat törvényellenes tevékenységére.Persze államtitokra hivatkozva sem a Miniszterelnökséget vezető Lázár, sem a kormányzati kommunikációért felelős Kovács nem mondott konkrétumokat, utóbbi ugyanakkor nem vette jó néven, amikor a műsorvezető szembesítette vele, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda nem talált olyan nyomot Soros György magyarországi tevékenysége kapcsán, amely nyomozás elindítására sarkallta volna.Kovács szerint a kockázatok igenis megvannak a Soros által működtetett és pénzelt szervezetekkel kapcsolatosan. Lesznek konkrét tények, amik törvényellenes tevékenységet bizonyítják, az előttünk álló hetekben ki fog derülni, hogy különösen Magyarország esetében kimondottan a magyar törvényi keretekkel szemben tevékenykednek a Soros-szervezetek - jelentette ki.Két nagyon részletes, tényekkel alátámasztott jelentést is megtárgyalt a kormány szerdán - mondta, hozzátéve, hogy a következő hetekben a Soros-tervvel kapcsolatban a nemzetbiztonsági bizottsággal is meg lesznek osztva ezek.Megkerestük ez ügyben a bizottság szocialista elnökét, aki úgy reagált, legkésőbb a jövő héten ki kell derülnie, van-e alapja a Soros-tervvel kapcsolatos félelemkeltésnek, vagy a tegnapi kormányzati nyilatkozatok is csupán a fideszes kommunikációs trükközés részei.Molnár Zsolt, aki korábban több alkalommal is elmondta, hogy a testület előtt megjelent szolgálati vezetők beszámolói alapján számára világos, hogy nincs "Soros-terv", az csak a Fidesz PR-kommunikációjában létezik, a Sztárklikknek most úgy nyilatkozott, "a jövő csütörtöki ülésen részletes tájékoztatást kérünk, mert ebben az ügyben már régóta egy mellébeszélés zajlik".Az MSZP-es biztonságpolitikus szerint "egészen elképesztő", hogy kormánypolitikusok folyamatosan hivatkoznak erre az ügyre, ehhez képest a bizottságban soha eddig semmilyen konkrétum el nem hangzott. "Most már ki kell teríteni a kártyákat - mondta, hozzátéve, hogy konkrétumokat kell a bizottság elé tárni, vagy be kell fejezni a hazug kommunikációt.