Tragikus helyzetben az ország legszegényebb faluja

Forrás: szoljon.hu

A tartozások között két, egyenként megközelítőleg tízmillió forintos tétel van - az egyik az eljárást megindító építési vállalkozó, a másik pedig egy kártevő-mentesítő cég felé.A többi, kisebb tartozás egyebek mellett biztosítás, gépjármű-karbantartás vagy számlavezetési díj - tudta meg a szoljon.hu a kirendelt pénzügyi biztostól, Pogacsics Milántól.- Az az önkormányzat, ahol nincs saját bevétel - és Tiszabő ilyen - automatikusan termeli a visszafizetési kötelezettséget a Magyar Államkincstár felé - hangsúlyozta a szakember, ugyanis vannak olyan tételek, például a fizetések, melyeket az állami normatíva nem finanszíroz.Abban a helyzetben, ami korábban előállt, hogy hó elején rákerülnek az utalások az önkormányzat számlájára, aztán gyakorlatilag tizedike után nulla forint marad rajta, abban sikerült előrelépni.A baj az, hogy a béreket ugyanúgy ki kell fizetni, és ami az államkincstár felé felhalmozódik, azt az eljárás során is tovább növeljük, mert mi sem tudjuk máshogy igénybe venni az állami normatívát, mint az önkormányzat - magyarázza.A pénzügyi biztos azt is elmondta, most, hogy összesítették a hitelezői igényeket, egy csendesebb időszak következik, próbálják fenntartani a működést, a hitelezők felé pedig egyezségi javaslatot dolgoznak ki a száznyolcvan napos határidő lejártáig.