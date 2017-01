Trump új munkahelyek megteremtéséről tárgyalt kínai és francia üzletemberekkel

Forrás: MTI

Donald Trump a New York-i Trump-toronyban folytatott megbeszélést az internetes kereskedelemmel foglalkozó kínai óriáscég vezérigazgatójával, Jack Maval, majd a francia luxuscikkeket gyártó és forgalmazó LVMH elnökével, Bernard Arnault-val. A leendő elnök mindkét megbeszélését "nagyszerűnek", a két üzletembert pedig "a legnagyobbak közül valónak" minősítette.A megbeszélések után Jack Ma, az Alibaba vezérigazgatója megerősítette: arról tárgyaltak, hogy öt éven belül egymillió új munkahelyet szeretnének teremteni az Egyesült Államokban, elsősorban a középnyugati államokban. "Az Alibaba egymillió kisvállalkozónak és farmernak szeretne munkát adni azzal, hogy a cég internetes platformjain eljuttathatják portékáikat és szolgáltatásaikat a kínai és az ázsiai piacokra, ahol nekünk nagyon erősek a piaci pozícióink" - szögezte le a tárgyalások előtt kiadott közleményében a kínai cég szóvivője.A találkozó után az Alibaba részvényeinek értéke egy százalékkal emelkedett a tőzsdén.A Jack Maval folytatott megbeszélései után Donald Trump tárgyalt a francia Bernard Arnault-val, az LVMH elnökével, aki szintén új beruházásokat ígért az amerikai piacon. Az LVMH egyik cége, a Louis Vuitton már rendelkezik gyártókapacitással Kaliforniában, ám Trump és Arnault most abban állapodott meg, hogy a franciák új termelőüzemeket létesítenek Észak-Karolinában és Texasban is.A két üzletemberrel tartott megbeszélése utáni rövid sajtótájékoztatóján Donald Trump, újságírói felvetésre válaszolva ismét megerősítette: az érdekkonfliktusok elkerülése végett éles határt húz majd politikusi és üzletemberi tevékenységei között. Állítása szerint a folyamatot már meg is indította, részletekbe azonban nem kívánt bocsátkozni.