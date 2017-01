Trump ultimátumot adott a mexikói elnöknek

Forrás: Sztárklikk/MTI

Donald Trump csütörtökön Twitter-üzenetben reagált Enrique Pena Nieto előző napi, szintén Twitteren közzétett üzenetére. Ebben a mexikói elnök leszögezte, hogy országa nem hajlandó a határon tervezett fal felépítésének költségeit megfizetni.Az amerikai elnök válaszában hangsúlyozta: amennyiben Mexikó nem kész arra, hogy megfizesse az általa szükségesnek tartott fal megépítésének költségeit, akkor jobb lenne törölni a közeli napokra tervezett találkozót.Trump a bejegyzésben utalt arra is, hogy az Egyesült Államoknak 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje van Mexikóval szemben. Úgy értékelte, hogy az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény, a NAFTA kezdetektől egyoldalú megállapodás volt, amelynek következtében jelentős számú munkahely szűnt meg az Egyesült Államokban és az amerikai vállalatok is nagy veszteségeket szenvedtek el. A NAFTA 1994-ben lépett életbe, és az új amerikai elnöka megállapodás újratárgyalását helyezte kilátásba.Trump elnök szerdán írta alá azt az elnöki rendeletet, amely az amerikai határok biztonságának erősítéséről rendelkezik, s amelyben rögzítette, hogy a mintegy 3200 kilométeres mexikói határon megépül a választási kampányban megígért biztonsági fal. Szerda este az ABC televíziónak adott interjújában is megerősítette ezt, megjegyezve, hogy Mexikónak majd "valamilyen formában" meg kell fizetnie a költségeket. Ezt a megjegyzést egyes elemzők úgy értelmezték, hogy Mexikónak utólag kell fizetnie és az összeggel esetleg csökkentik az amerikai kereskedelmi deficitetMitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője a republikánus kongresszusi politikusok philadelphiai tanácskozásán csütörtökön délelőtt tartott sajtóértekezleten megerősítette, hogy Republikánus Párt politikusai támogatják a fal megépítését, amelynek költségeit 12-15 milliárd dollárra becsülte. Ez volt az első alkalom, hogy a fal építésének költségei nyilvánosságra kerültek.