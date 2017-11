"Tvrtkónak minden oka meglehetne, hogy lelkiismeret-furdalása legyen"

Szerző: Vágó István

Nos, nem Ambrus Attila csinált magából celebet, hanem a média. Tvrtko a kérdését sok mindenkinek feltehette volna: újságíróknak, riportereknek, filmeseknek (például a rendezőnek, Antal Nimródnak, meg azoknak, akik pénzt adtak a filmjére) - de főleg saját magának.Hiszen most éppen ő csinált vele interjút, ezzel is kihasználva, sőt tovább növelve Ambrus "celebségét". Nem a Viszkis tört be erőszakkal az élő adásba, hanem meghívott vendég volt ott.Tvrtkónak tehát minden oka meg is lehetne, hogy legyen lelkiismeret-furdalása.