Ügynökök figyelték meg Knézy Jenőt

A besuglak.blog.hu a Mit rejtenek az ügynökakták? című összeállításában azt írja: idősebb Knézyről 1965 és 1969 között Kovács István, később pedig egy Csillag nevű ügynök jelentett. A belügyet az érdekelte, a közismerten Fradi-érzelmű egyetemista Jenő milyen tevékenységet fejt ki a zöld-fehér futballdrukkerek táborában, a kemény magban.- A történet nem új, másfél-két éve egy Fradi-kiadványban írtak már erről - nyilatkozta a ifjabb Knézy Jenő, az MTVA sportriportere. - Azóta jártam az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, az Eötvös utcában, belenéztem Kovács és Csillag archívumába, tudom, kiről és mit írtak. Viszont a tartótisztjük kiléte nem derült ki. Bors kérdésére, hogy a megfigyelésekről beszélgetett-e valaha az édesapjával, így válaszolt: - Nem, ez nem volt soha téma közöttünk. Mindössze azt furcsállom, és nem jövök rá az okára, hogy 1969-et követően váratlanul megszűnt az apámmal kapcsolatos besúgás. Tervezem, hogy erről tovább tájékozódom.Az a kérdés már csak azért is foglalkoztatja, mert miután apja a Telesporthoz került, kiemelten sokat járt Nyugatra.- Nem tudom, ezek után is tovább figyelhették-e édesapámat, de érdekelne, jelentettek-e róla, és ha igen, kik. A kollégái, dolgoztak a közvetlen környezetében III/III-as spiclik? Hátha egyszer még ez is kiderül majd.