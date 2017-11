Új fejlemény a garázda futballszurkolók ügyében

Forrás: MTI / Sztárklikk

Ibolya Tibor fővárosi főügyész közleményében azt írta: a gyanúsítottak a Ferencvárosi Torna Club (FTC) futballszurkolóiként vettek részt a Groupama Arénában november 4-én rendezett FTC-DVSC (2-1) férfi NB I-es futballmérkőzésen.A megalapozott gyanú szerint a mérkőzés szünetében a gyanúsítottak egy 30-50 tagú csoport tagjaként - többen arcukat eltakarva - rátámadtak a két sértett férfira, bántalmazták őket, amelynek következtében egyikük könnyebben, másikuk súlyosan megsérült.Az orvos szakértői vélemény megállapításai szerint a súlyosan megsérült férfinél maradandó fogyatékosságot okozó sérülés reális esélye is fennállt, kizárólag a véletlenen múlt, hogy nem így történt. Ezért a korábbinál súlyosabb minősítés állapítható meg, nevezetesen maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntettének kísérlete - áll a közleményben.A bíróság a IX. kerületi ügyészség indítványával egyezően a múlt héten az ügy korábbi két gyanúsítottjánál lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el.A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói a napokban újabb 18 gyanúsítottat hallgattak ki, közülük tízet őrizetbe vettek. A kerületi ügyészség az őrizetbe vett gyanúsítottak közül 9 embernél szintén lakhelyelhagyási tilalom elrendelésére tett indítványt - nyomkövető technikai eszköz alkalmazásával - mivel a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyétől esetükben is reálisan lehet tartani. Emellett a kerületi ügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság a kényszerintézkedés idejére tiltsa el őket minden sportrendezvény látogatásától.Az ügyészség egy szintén őrizetbe vett gyanúsítottnál a szabadlábra helyezést indítványozta, mivel az ő esetében nem látott alapot kényszerintézkedés elrendelésére. A kényszerintézkedés, illetve az ahhoz kapcsolódó korlátozások elrendeléséről a bíróság pénteken dönt.A klubvezetéssel folytatott hosszú tárgyalássorozat eredményeként a november 4-ei FTC-DVSC bajnokin tértek vissza a korábban a vénaszkenneres regisztráció miatt távol maradó keménymag tagjai. A meccs szünetében verekedés tört ki a hazai drukkerek között és késelés is történt.A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága múlt kedden úgy döntött, hogy az FTC-nek hárommillió forint büntetést kell fizetnie, és a következő három bajnoki mérkőzésén öt szektort zárva kell tartania.Az FTC múlt pénteken sajtótájékoztatót tartott a történtek miatt. A klub vezetősége azt hangsúlyozta: előre megszervezett, tudatos támadás, bűncselekmény történt a mérkőzés szünetében, amelyre nem lehetett felkészülni.