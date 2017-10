Új munkaszüneti napról ad be törvényjavaslatot a Párbeszéd

Forrás: MTI-OS

A Párbeszéd úgy véli, hogy a társadalom részéről egyértelmű az igény: a választók szabad december 24-et szeretnének. Ezt támasztja alá a civilek által kezdeményezett népszavazás is, amelynek kiírásáért a szakszervezetek gyűjtik az aláírásokat.A Párbeszéd szerint azonban nem kell megvárni a népszavazás kiírását, helyette az Országgyűlés is pontot tehet az ügy végére. Ezért a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel történt egyeztetés után a párt benyújtja az erről szóló törvény javaslatot.A párt szerint a munkaszüneti napok számának növelése életminőség-növekedést is jelent és egészségügyi hasznokkal jár. Egy újabb ünnepnap, egy újabb lépés lehet a négy napos munkahét felé, amely a párt szerint a robotika és a technológia fejlődésével, idővel egyébként is elkerülhetetlenné fog válni.