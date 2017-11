Új nemzeti hős született

Szerző: Nagy András

Egy ötvenes nő a biciklijéről bemutat a mellette elhaladó sötétített szélvédős terepjárósnak. Már önmagában is bátorságra valló tett, mondhatnánk. Azonban Juli Briskman esete ennél jóval különlegesebb: az Egyesült Államokban élő nő ugyanis nem kisebb embernek, mint Donald Trump amerikai elnöknek mutatott fügét a minap.A történteket a Trump-testőrség egyik tagja meg is örökítette, a fotó pedig pillanatok alatt bejárta az online és közösségi médiát. A beszámolók szerint ugyan Briskman megcselekedte, amit megkövetelt a maga belső békéje, ám sajnos az is kiderült, hogy a nem kis médiafeltűnést keltő tettéért szinte azonnal elbocsátották az állami megrendeléseket teljesítő cégétől. A nő ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy életében nem érezte magát ilyen jól, mint abban a három másodpercben.A Briskman-bemutatás kapcsán azért újból felmerül egy régi dilemma: hol húzódik a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás határa? Jogosan rúgták-e ki azért, mert ilyen útszéli stílusban fejezte ki az Egyesült Államok elnökével szembeni ellenérzését, vagy sem? És ez nem elsősorban munkajogi, sokkal inkább demokrácia-felfogásbeli kérdés.Mindenesetre az amerikai közösségi kultúra ismeretében akár egész mozgalom is kinőhet a magánakcióból. Ne feledjük, pár hónapja egy hasonlóan személyes kiállásnak szánt himnusz közbeni letérdelésből is egész Amerikát meghódító politikai tiltakozáshullám indult el.Itthon mindenesetre nem sok hasonló példát találunk az ország első embere elleni civil nemtetszés-nyilvánításra. Viszonylag emlékezetes volt mondjuk az a 2013-as affér, amikor Dopeman Orbán Viktor hungarocellszobrának fejével focizott Az eset komoly vihart is kavart, a rappernek végül a bíróság előtt kellett felelnie tettéért.Az elnökök és miniszterelnökök kifütyülésének azért Magyarországon is komoly hagyományai vannak.Megtapasztalta ezt hazánkban az elmúlt évtizedekben Göncz Árpádtól kezdve Gyurcsány Ferencen át Orbán Viktorig minden felelős (?) főméltóság. A jelenlegi miniszterelnököt a Fradi és az MTK stadion átadóünnepségén is rendesen kifütyülték nemrég. Talán nem véletlenül nem lesz ott a ma esti szombathelyi stadionavatón Orbán Viktor.