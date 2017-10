Újabb 70 katona ellen adtak ki elfogatóparancsot Törökországban

A beszámoló szerint a razziának a közép-törökországi Konya a központja, de a rendőrségi fellépés még további 6 tartományra kiterjed, Ankarára, Eskisehirre, Isztambulra, Izmirre, Kayserire és Yalovára. Az érintettek jelenleg is aktív szolgálatot teljesítő katonák.A reggeli órákra harminc embert már elő is állítottak, de a rajtaütések és a házkutatások kedden még folytatódtak.Ankara az 1999 óta az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi mozgalmát vádolja a múlt évi katonai hatalomátvételi kísérletért. A török vezetés szerint a terrorszervezetnek nyilvánított hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az államigazgatásba, így a haderőbe is.Szeptember végén országszerte 125 olyan embert állított elő a török rendőrség, aki a gyanú értelmében a gülenista mozgalmon belül a török haderő több katonájának "tanítómestere" volt. Az ő vallomásaik alapján adtak ki kedden elfogatóparancsot a 70 katona ellen is.Törökországban egy év alatt több mint 134 ezer embert vettek őrizetbe, legalább 50 ezret, köztük közel 7 ezer katonát pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a gülenista mozgalomhoz és azon keresztül a hatalomátvételi kísérlethez. A megtorlás nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtja, hanem Gülen feltételezett támogatóit is.Az Európai Unió számos vezető politikusa úgy véli, hogy Recep Tayyip Erdogan török államfő válasza az összeesküvésre túlzó, az elnök hatalmának központosítására használja fel a történteket, és ezáltal egyre inkább távolodik az európai értékektől.