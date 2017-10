Újabb egészségügyi közbeszerzést függesztettek fel

Semjén: Magyarország most már erős ország

Forrás: Index / Sztárklikk

Az LMP társelnöke arról beszélt, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) által kiírt pályázat résztvevőiknek 16 kórházba kellett volna hatféle laborgépet szállítaniuk, ám ez nehezen megvalósítható a potenciális pályázók számára: a laborgép fogalma nagyon tág, ezért nincs olyan gyártó, amelyik egyszerre gyártaná az összeset.A politikus hasonlata szerint olyan ez, mintha egy közbeszerzést "közlekedési eszközökre" írna ki a kormány, de ebben egyszerre kérne ajánlatot személyautókra, teherautókra, repülőgépekre, kishajókra és villanymozdonyokra.Az állam így azt kényszeríti ki, hogy az értékesítési láncba kapcsolódjon be egy ún. "csomagolócég", aminek csak az a feladata, hogy összevásárolja a gépeket, majd azokat a saját haszonkulcsával továbbadja.Az Index azt írja: tendert több pályázó is megtámadta, a Közbeszerzési Döntőbizottság pedig helyt adott a versenykorlátozásról szóló aggályoknak, és felfüggesztette a kiírást.Az ÁEEK az utóbbi időben egy másik, lélegeztetőgépeket érintő, gyanús ügyben is hasonlóan döntött. A parlament hétfői ülésén az LMP-s Hadházy Ákos kérdezte Orbán Viktort egy egészségügyi közbeszerzés túlárazás-gyanús körülményeiről, mire a miniszterelnök azzal vágott vissza, hogy Hadházy nyilván a külföldi cégnek lobbizik, és ő ennél korruptabb dolgot még nem látott a parlamentben, ezért vizsgálatot követel. Hadházy erre közölte: "Nem tehetek egyebet, kénytelen vagyok feljelenteni a miniszterelnököt, ő sem vádolhat senkit alaptalanul, márpedig engem korrupcióval vádolt."