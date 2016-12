Újabb kétmilliárd sportcsarnokra

Forrás: MTI

A döntésnek köszönhetően februárban folytatódhat a szerkezetkész állapotban lévő sportcsarnok építése, amelyet jövő év végére terveznek átadni a sportolóknak és a szurkolóknak.Két éve jelentették be, hogy TAO-támogatásból megépülhet a többcélú sportcsarnok. A kivitelezés tavaly kezdődött meg, de csak a szerkezetkész állapotig jutott.Fodor János, a klub ügyvezetője korábban azt nyilatkozta, hogy a TAO-támogatások ilyen léptékű fejlesztéshez nem elegendőek, különösen úgy, hogy időközben a klub beruházásában elkészült egy sportkollégium és épülőben van egy másik sportcsarnok is a legfiatalabb kézilabdázók számára.Az ügyvezető közlése szerint az állam nemcsak a beruházás befejezéséhez szükséges anyagi alapot teremtette meg a megítélt 1,9 milliárd forinttal, hanem a sportkomplexum területét is megvásárolja a siófoki önkormányzattól. A létesítmény az eredeti terveknél ötszázzal több, 1500 fő befogadására lesz alkalmas.A sajtófelelős tájékoztatása szerint Siófokon jelenleg nincs olyan fedett komplexum, amely alkalmas lenne jelentősebb rendezvények megtartására. A helyi kézilabdaklub hazai NB I-es mérkőzéseinek évek óta az egyik helyi iskola tornaterme ad otthont.