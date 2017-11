"Újabb rendszerváltásra van szükség"

Forrás: MTI / Sztárklikk

A Változást és Igazságot 2018-ban című rendezvényen az ellenzéki politikusok azt követően fejtették ki véleményüket, hogy előttük civil képviselők és aktivisták beszéltek többek között a választási rendszerről, a sajtószabadságról, az oktatásról, az egészségügyről, a lakhatási viszonyokról és a jogállamiságról.Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke hangoztatta: a különféle pártok programjai, beleértve az MSZP-ét is, "pokolian közel vannak egymáshoz", és ahhoz, amit a civilek, illetve az aktivisták szorgalmaznak.A következő hetekben az MSZP, a DK, az Együtt és a Párbeszéd meg fog állapodni - jelentette ki a DK elnöke. Utána azt kell kérdezni a többiektől, akik ezen az egyezményen kívül maradtak, hogy "akartok-e, tudtok-e csatlakozni" - tette hozzá.A legfontosabb célnak Gyurcsány Ferenc azt nevezte, hogy 2018 tavaszán törjék meg a jelenlegi kormánypárt legyőzhetetlenségének a mítoszát, így lehet egy parlamentünk, ahol senkinek sincs többsége, majd egy újabb választást, amelyen legyőznék a Fideszt".Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke azt hangoztatta: az együttműködés volt az, ami a kádári rendszernek is véget vetett. Szerinte most ugyanott tart az ország, mint a rendszerváltás előtt, "amikor a politika a hatalom szolgálólányának tekintette a jogot, amin nap mint nap erőszakot tett". "A lényegi kérdésekben, vagyis abban, hogy vissza kell térni a szabadsághoz, a méltósághoz és a jogállamisághoz, egyetértünk" - vélekedett Fodor Gábor.Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese kijelentette, rajtuk nem fog múlni, hogy kormány és rendszerváltás legyen. A magyar nép vezetőre vágyik, állítsuk elé azt a jelöltet, aki képes Orbán Viktor kihívójává válni - szorgalmazta Gőgös Zoltán. Ebben segítsenek a civilek, a pártoktól ilyen javaslat nem fog érkezni - tette hozzá. A szocialista politikus szerint abba kell hagyni a sok céltalan egyeztetést és széles tömegek megnyerésére kell fókuszálni.Kajdi József, a Modern Magyarország Mozgalom elnökségi tagja megjegyezte, hogy pártjuk is tárgyal a csatlakozásról, és reméli, hogy a liberálisok is tagjai lesznek a megállapodásnak. A magát jobboldali-konzervatívnak nevező párt elnökségének a tagja annak fontosságát hangsúlyozta, hogy az egyéni körzetekben a legesélyesebbre lehessen szavazni.Legyen 106 igaz ember, aki a helyiek szemében hiteles, ez a kormányváltás receptje! - mondta Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke. Az első lépésnek Karácsony Gergely azt nevezte, hogy Magyarországot "meg kell szabadítani álnok kormányától". Ehhez szerinte meg kell érteni, miért fordultak el az emberek a politikától, miért hagyja magát "megvesztegetni a társadalom politikai szélhámosok által".A Momentum és az LMP távol maradásáról szólva Karácsony Gergely megjegyezte: "ez arra hívja fel a figyelmünket, hogy még mélyebbre kell ásnunk, ha az emberek bizalmát vissza kívánjuk szerezni".