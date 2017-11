Újabb stadionépítést támogat a kormány Budapesten

Forrás: MTI

"A BVSC megalakulása óta fontos szerepet játszik a testkultúra népszerűsítésében, a szabadidősport szervezésében, valamint a sikeres élsportolók nevelésében, felkészítésében" - mondta a pénteki sajtótájékoztatón Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Hozzátette: a kormány támogatása ennek a szerepvállalásnak és munkának az elismerése.Szatmáry Kristóf, a BVSC-Zugló elnöke kiemelte: a klub az infrastruktúra fejlesztését illetően újabb, de reményeik szerint nem az utolsó mérföldkőhöz érkezett."Az első fejlesztést négy-öt év alatt valósítottuk meg, most a hasonló nagyságrendű beruházásra két évet szánunk" - árulta el a sportvezető. Hangsúlyozta: az elmúlt években a versenyzők és a szakosztályok számát illetően is bővült a klub, és amíg az eddigi fejlesztések kizárólag a Szőnyi úti sporttelepen valósultak meg, a mostani már a Tatai útra is hatással lesz.A beruházás során a Szőnyi úti sporttelepen megújul a székház és a kézilabdacsarnok, továbbá geotermikus fűtőrendszert, valamint műfüves nagypályát építenek. A Tatai úton új létesítményt kapnak a labdarúgók, az új öltözők mellett három pályát alakítanak ki részükre.A klubelnök a jövővel kapcsolatban megemlítette: többéves lemaradását is pótolni tudja a klub a kormánytól kifejezetten arra a célra kapott további háromszázmillió forinttal, hogy a sporttelep szomszédságában fekvő, jelenleg a MÁV tulajdonában lévő területeket a BVSC használatra megkapja. "Így megnyílna a lehetőség a további fejlesztésekre, hiszen már most érezzük ennek az igényét" - nyilatkozta Szatmáry Kristóf.Karácsony Gergely, Zugló polgármestere elmondta: a kerületben kiemelten kezelik az utánpótlás-nevelést, ezért is értékelik pozitívan, hogy a kormány jelentős összeggel támogatja a sportcélú fejlesztéseiket.