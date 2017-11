Ujhelyi nem kér bocsánatot Sneider bűneiért

Forrás: Népszava / Sztárklikk

A bíró betegsége miatt csütörtökön elmaradt annak a rágalmazási pernek az újabb fordulója, amit Sneider Tamás, a parlament jobbikos alelnöke indított Ujhelyi Istvánnal szemben. A szocialista EP-képviselő ugyanis kemény szavakkal reagált arra, hogy lényegében közjogi méltóságot csinált a Jobbik egy szkinhedből. Ujhelyi emlékeztetett akkor arra, hogy a jobbikos politikust 1992-ben 8 hónap felfüggesztett börtönre ítélték egy cigány férfi megveréséért.E miatt Ujhelyi egy interjúban "maffiaszerű szkinhedmozgalom vezetőjének, fasisztoidnak és erőszakosnak" titulálta. Az első tárgyalási napon megpróbálták a feleket kibékíteni, de a szocialista politikus nem kívánt békülni, ehhez ugyanis bocsánatot kellett volna kérnie. Akkor a Népszavának azt nyilatkozta: "olyan kibékíthetetlen erkölcsi, politikai, világnézeti ellentét feszült közte, s a jobbikos politikus között, amely feloldhatatlan. Továbbra is úgy hiszem, hogy egy rasszista indíttatású, erőszakos bűncselekményért felfüggesztett börtönre ítélt Roy nevű szkinhednek nincs helye a magyar közéletben" - fogalmazott Ujhelyi, hozzátéve: menjen a per, áll elébe, mindig is a rasszizmus üldözője volt, az is lesz mindig.Sneider csütörtökön is felajánlotta Ujhelyinek, ha bocsánatot kér, eláll a pertől, de a szocialista EP-politikus azt reagálta az ismételt felvetésre: nem kíván a jobbikos politikus bűnei miatt ő bocsánatot kérni.