Újra tanít a diákokat meglopó fideszes tanár

Forrás: HVG

Májusban tört ki a botrány az V. kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnáziumban, amikor kiderült, hogy eltűnt az iskola alapítványának pénze, amit a szülők adtak össze a gyerekeik táborozására, kirándulásra, tanulmányi jutalmakra.A Szemeréért Alapítvány pénzét az iskola egyik tanára kezelte a kuratórium tagjaként, aki az ügy kipattanásakor gyorsan szabadságra is ment. És arra is volt esély, hogy az ügy sosem derül ki, hiszen a tantestület tagjaival még alá is írattak egy titoktartási nyilatkozatot, nehogy kitudódjon a történet.Iskolai források szerint azért is próbálták eltussolni a több millió forint eltűnését, mert a napközis csoportot oktató tanár, Király András "nagy fideszes". Formálisan is, hiszen régóta az V. kerületi önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságnak a Fidesz-KDNP által delegált tagja. (Erről a pozícióról néhány napja váratlanul, személyes okra hivatkozva lemondott.)A botrány kirobbanása után Király a pénz egy részét, több mint hárommillió forintot visszafizetett az alapítványnak, de további 436 ezerrel még tartozik.Az iskola vezetői azonnal feljelentést tettek, amikor kiderült, hogy nincs meg a pénz, a nyomozás határideje november 15-e. A rendőrség a lapnak részleteket nem árult el, csak annyit, hogy "egy főt gyanúsítottként hallgattak ki sikkasztás bűncselekmény miatt".Az alapítvány pénzének eltűnése és a sikkasztás miatt zajló nyomozás azonban a Kliket nem zavarja, a jó politikai kapcsolatokkal rendelkező tanárt átmentették egy másik iskolába. A Szemeréből el kellett jönnie - az ügy napvilágra kerülésekor szabadságot vett ki -, de most újra gyerekek közt dolgozik, a HVG információi szerint a XV. kerület egyik iskolájában helyezkedett el.Az Észak-pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatója csak annyit reagált, hogy "Király András alkalmazása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt".