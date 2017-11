Urbán Flórián nem bírta tovább és elküldte Orbánt a picsába

Szerző: Nagy András

"Miniszterelnök úr! Tényleg nem fog véget vetni annak, hogy fideszes seggnyalók vezessék a magyar labdarúgást? - írja Orbán Viktornak szánt nyílt levelében a volt válogatott újpesti futballista."Luxemburg-Magyarország 2:1. Sokan hittük, hogy az Andorra elleni vereségnél nincs lejjebb. De bizony van!" - teszi hozzá, azt a történelmi bravúrt kommentálva, hogy a tavalyi Eb-szereplés után a válogatottnak idén két miniállam csapatától is sikerült kikapnia, miközben kiderült, hogy fényévekre van a jegyzett európai válogatottaktól.A kilencvenes és a kétezres évek elejének újpesti legendája szerint Szélesi Zoltán személyében ideiglenes kapitánynak egy olyan fiatalembert sikerült megtenni, aki még nem hogy eredményt nem ért el a futballban, de még egy edzést nem vezetett le önállóan. Az évek óta edzőként dolgozó egykori játékos vérlázítónak tartja a megbízott "szövkap" meccs utáni nyilatkozatát, mi szerint kevés volt az idő a felkészülésre, mert Luxemburg ellen egy NB1-es csapatnak is gólokkal kellene nyernie.A tegnapi zakó apropóján a negyvenszeres válogatott Urbán a rá jellemző keménységgel szállt bele Orbán Viktorba is: "Miniszterelnök úr! Maga tényleg nem fog véget vetni annak, hogy fideszes seggnyalók vezessék a magyar labdarúgást? Nem kéne legalább a futballban elfelejteni a politikát és a szakmára helyezni a hangsúlyt? Magát tényleg nem zavarja, hogy milliárdokat öl bele a semmibe?" - sorolja a kérdéseket, amikkel alighanem sok mindenki egyetért, függetlenül attól, hogy Urbánt a magyar futball csupaszív, örökmozgó figurájának, vagy vállalhatatlan suttyónak tartja.A közismerten jobbikos kötődésű ex-újpesti szakember úgy látja, hogy az akadémiai rendszer bevezetése óta nem neveltek ki egyetlen olyan labdarúgót sem, aki európai élcsapathoz tudott volna kerülni. A miniszterelnökhöz intézett kérdéseit pedig ezekkel zárja: "ugye maga is látja, hogy ennél már nincs lejjebb? Ha a belga "fiatalember" sem fog eredményt elérni, ki lesz a következő kapitány?" Bátran szégyellje magát mindenki, aki ennek az eredménynek a részese. Mondom, mindenki. Maga is! - fakadt ki Flóri a Facebook-oldalán.