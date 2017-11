Üres dobozokkal akarták megszívatni Hadházyt

Most jön a történetben a csavar:

Nem érkezhetett vissza 1,7 millió nemzeti konzultációs ív, ahogy azt a kormány állítja. Ezt a kérdéssorok feldolgozását végző egyik ügyintéző is elismerte egy, a Hír TV Célpont című műsora által megszerzett hangfelvételen.Az ügyintéző szerint november 13-ig legfeljebb 400 ezer ív érkezett be. Pedig a konzultációt szervező Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára november 14-én már egymillió ívről beszélt.Vagyis azt az ügyintéző is elismeri, hogy csütörtök este 1,7 millió ív biztosan nem érkezett be, és csak az interneten kitöltött kérdéssorokkal lehet meg a hiányzó egymillió. Pedig online korábban még a Fidesz szerint is nagyságrendekkel kevesebben vettek részt a konzultációban.Hadházy újságírót, fotóst nem vihetett magával a helyszínekre. Azonban később egy fotós mégis megjelent, méghozzá a kormany.hu fotósa.Gyorsan készített is néhány képet az illető, és röviddel ezután az Origon megjelent cikk alá oda is írták: "a háttérben a nemzeti konzultációs íveketet 500-ával gyűjtő dobozok".Az LMP elnöke mégis azt nyilatkozta, hogy az egész konzultáció kamu, nyilvántartás nincs, még egy kockás papír se". És ahogy most Hadházytól az Index megtudta , a mögötte a falhoz felstócolt dobozok mind üresek voltak.Egészen konkrétan még rá is kérdezett ott, hogy akkor ezek a dobozok mik, és mondták neki, hogy ezek üresek.