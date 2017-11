Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 Ma este című műsorában ezzel kapcsolatban emlékeztetett: a kvóták alapján szétosztandó 160 ezer menekültnek csupán egyötödét sikerült áthelyezni, és egy "elfogult, adott esetben megvett politikus könnyen mondja, hogy ez egy-két tagállamon csúszott el". Valójában a kvótahatározat azért nem működött, mert senki nem akarta végrehajtani, nem akartak részt venni benne a migránsok, "Brüsszelben viszont erőltetik, mert nincs jobb ötletük" - állapította meg.A portugál képviselőnő az interjúban azt is mondta, hogy a migráció megállítására Afrikának juttatott pénzügyi források végül milicisták kezébe kerülnek, akik részei a csempészhálózatoknak. Az olasz vezetés szerint az olasz partoknál az embercsempészekkel együttműködő NGO-kkal kapcsolatos vádakat viszont kitalációnak nevezte.Lomnici szerint az egész interjú tele van logikátlan, egymásnak ellentmondó kijelentésekkel. De ami ennél is súlyosabb, hogy a képviselőnő, aki egy olyan bizottság tagja, amely a terror ellen felelne, nem tudja elfogadni azt a tényt, hogy az NGO-k bűnözőkkel, akár terroristákkal is együttműködve tudtak olyan pénzeszközökhöz jutni, amelyek a működésüket garantálták, illetve részt vettek abban, hogy harmadik országbeli személyeket idehozzanak - vélte.Arról viszont még mindig nem beszél senki, hogy az ENSZ adatai szerint az elmúlt években tízezernél is több ember fulladt a tengerbe, és ennek nincsenek felelősei - folytatta. Szerinte a képviselőasszony ezzel szemben arról beszél, amire megbízták, vagyis "ütni kell Magyarországot, a magyar kormányt, de Lengyelországot is; mindent ennek rendel alá"."Ez felháborító, az ő dolga nem az lenne, hogy pellengérre állítson tagállamokat, hanem hogy biztosítsa az uniós szakbizottságok hatékony működését. Erre képtelen" - húzta alá az alkotmányjogász.