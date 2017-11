Üzent az emberminiszternek a Hospice

Így még nem rohant bizottsági ülésre a miniszter (videó)

Nem válaszolt a nemzeti fejlesztési miniszter a Hír TV riporterének arra a kérdésére, tud-e arról, hogy a körzetéhez tartozó Kisvárdán kizavarják a romákat a nekik épített oktatóközpontból.

A HírTV célpont című műsora számolt be arról, hogy a 700 millió forintos uniós támogatásból megépült nemzetiségi roma oktatási és módszertani központban csak a helyi kézilabdacsapat edzhet. A vezetőedző a Célpont riporterét is kidobta az épületből, amit vadonatúj kondigépekkel rendeztek be. Szerették volna megkérdezni a fejlesztési minisztert, de Se...