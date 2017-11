Vádat emeltek két kórházi ápoló ellen

Ibolya Tibor főügyész közleményében azt írta, 2015. februárjában meghalt egy 87 éves nő egy budapesti kórházban, mert kezelése alatt két orvos és egy ápoló is foglalkozási szabályt szegett. A két orvos elsősorban adminisztrációs, illetve tájékoztatási jellegű kötelezettségeinek nem tett eleget, valamint egyikük a sértett személyes vizsgálatát is elmulasztotta, mindezzel veszélyeztették a sértett egészségét és testi épségét. Az ápoló a vád szerint orvossal történő konzultáció nélkül adott be gyógyszert, valamint az orvos által rendelt adag dupláját adta be az idős nőnek, ami a sértett halálához vezetett.Az ügyben halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozás indult, az illetékes kerületi ügyészség pedig néhány hónappal ezelőtt vádat emelt - idézték fel a közleményben.Közölték, a nyomozás során a rendőrség bekérte a sértett kezelésével kapcsolatos dokumentumokat. A vád szerint ekkor a kórházi osztály egyik főnővére az idős nő ápolási dokumentációjában szereplő bejegyzéseket két ápolóval átirattatta, az újraírt ápolási dokumentumon pedig az általuk alkalmazott gyógyszeres terápiát nem tüntették fel. A kórház hatóságnak az újraírt, valótlan tartalmú iratot küldte meg.A főnővér és az egyik okiratot hamisító ápolóval szemben a Budapesti Nyomozó Ügyészség büntetőügyben elkövetett hamis tanúzás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra. A másik ápoló - a két orvos mellett - a fenti alapügynek a vádlottja.