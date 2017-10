"Vagy pénzt mosnak, vagy hídfőállást készítenek elő egy későbbi beszivárgáshoz"

Szerző: Nagy András

Az Orbán Viktornak személyesen is kínosnak tűnő botrány pikantériája, hogy a jordán üzletember épp a miniszterelnök egykori testőre által vezetett Terrorelhárítási Központ (TEK) rostáján akadt fent, amikor tavaly magyar állampolgárságért folyamodott a hazai hatóságokhoz.Az ügyre, illetve Zaid Naffa múltjára az átlagembernél nyilván jobban rálátó szocialista bizottsági elnök szerint komoly baj van, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy Orbánéknál az általános nemzetbiztonsági érdekek felülírhatóak valamiféle biznisz szempontjából. Ami biztos, hogy Zaid Naffa a körözés alatt álló szaúdi milliárdos Ghaith Pharaonhoz hasonlóan nagyon erőteljesen lobbizott mindenféle magyarországi befektetésekért az arab világban.Önmagában a lobbitevékenység egyébként nem ütközik törvénybe, Molnár szerint ugyanakkor annak gátat kellene szabni, hogy olyan emberekkel üzletelünk, akiket az Interpol köröz, vagy összefüggésbe hozhatóak a nemzetközi terrorizmus támogatásával.Ha arról van szó, hogy meg kell védeni a magyar, sőt az európai embereket, akkor ezekre a lobbiérdekekre biztosan nincsen szükségünk - hangoztatta.Molnár szerint a gyanús arab milliárdosok feltűnése, illetve például az azeri baltás gyilkos kiadatása, majd a két ország közötti dollármilliók megmozdulása annyiban feltétlenül párhuzamba állíthatók, hogy nagyon erőssé teszik azt a vélelmet, hogy kétes befektetési szándékkal érkező üzletemberek akár a miniszterelnök környezetéig is elérhettek.Molnár Zsolt a műsorban egyébként Molnár Csaba csalódott szavaira is reagált. A Demokratikus Koalíció alelnöke arról beszélt, hogy sajnálja, hogy a jelek szerint az október 23-ra tervezett nagy közös ellenzéki megmozdulásból nem lesz semmi. Az MSZP-s politikus szerint bár a szocialista párt mindent megtett az összellenzéki rendezvény összehozása érdekében, még bízik benne, hogy a nemzeti ünnepig hátralévő bő egy hétben azok a pártok is észhez térnek, akik ma még külön emlékeznének '56 hőseire.El kell gondolkozni azon, mit üzen az ellenzék akkor, ha Budapest nyolc különböző pontján áll ki a magyar demokráciáért. Ennek nagyon rossz üzenete lenne a jövő évi választás szempontjából is szerinte, ezzel együtt abszolút optimistán jelentette ki: "Lesz kormányváltás jövő tavasszal."