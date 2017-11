Vaklárma okozhatta a pánikot a Londoni metróállomáson

Forrás: MTI / Sztárklikk

A BTP szombat hajnalban közzétett két fotót, amelyet az állomás biztonsági kamerái rögzítettek a két férfiről. A közlekedési rendőrség nem gyanúsította meg őket egyértelműen a pánik okozásával, csak annyit fűzött a két felvételhez, hogy a BTP rendőrei "beszélni szeretnének" a képeken látható emberekkel, mivel úgy gondolják, hogy a két férfinak "információi lehetnek" az incidensről és annak körülményeiről.A londoni rendőrség - a Scotland Yard, hivatalos nevén a Metropolitan Police (Met) - közölte, hogy első fegyveres egységei nem egészen egy perccel az első telefonhívás vétele után a helyszínen voltak.A hatalmas felfordulással járó incidenst az okozta, hogy az Oxford Circus metróállomáson és a híres londoni bevásárlóutca, az Oxford Street környékén sokan több helyről is lövéseket véltek hallani, és erről rövid idő alatt számos bejelentés érkezett a sürgősségi szolgálatok közös 999-es telefonszámára.A Scotland Yard közölte, hogy a bejelentések természete miatt a terrorcselekmények esetére kidolgozott műveleti tervnek megfelelően reagált, és ennek alapján vezényelt fegyveres rendőri egységeket is a helyszínre.A környék sürgősséggel elvégzett átkutatása során a Scotland Yard és a BTP rendőrei mindazonáltal sem sérülteket, sem esetleges elkövetőket nem találtak, és tűzfegyver-használatra sem leltek bizonyítékot.Ezután a riasztást rövid időn belül lefújták, és az incidens miatt lezárt Oxford Circus és Bond Street metrómegállókat újranyitották.A londoni mentőszolgálat beszámolója szerint az Oxford Circus metróállomást pánikszerűen elhagyó utasok közül a tülekedésben tizenhatan megsérültek, közülük kilencet vittek kórházba, nyolcat könnyebb, egyet súlyosabb sérülésekkel. További hét sérültet a helyszínen láttak el.A negyedben több tízezres tömeg vásárolt a Nagy-Britanniában is meghonosodott nagy november végi kiárusítás, a Black Friday estéjén.Nagy-Britanniában a második legmagasabb szintű terrorkészültség van érvényben. Ez a hivatalos meghatározás alapján súlyos terrorfenyegetettséget jelent.Március óta öt terrorcselekményt követtek el Nagy-Britanniában, a támadásoknak összesen 35 halálos áldozatuk volt. A legsúlyosabb merénylet májusban, egy manchesteri popkoncert helyszínén történt, ahol egy öngyilkos merénylő pokolgépet robbantott, 22 embert, köztük hét gyermeket megölve.