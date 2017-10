Valamennyi közműre visszamenőlegesen is megerősítik a díjmentességi garanciát

Forrás: MTI / Sztárklikk

Bartal Tamás elmondta, hogy a Könnyű közmű elnevezésű program folytatódik. A kormány ezzel kapcsolatos döntése nyomán a Miniszterelnökség szeptember 26-án benyújtotta a második versenyképességi törvény tervezetét az Országgyűlésnek, a gazdasági bizottság pedig a héten lefolytatta a részletes vitáját és támogatta végszavazásra bocsátását - tette hozzá.Közölte: a második versenyképességi törvénynek az is célja, hogy egyszerűbbé tegyék a gázkészülékcserét, észszerűbbé váljanak a gázszolgáltatáshoz kapcsolódó vizsgálatok és a számlázási folyamatok egységesek legyenek az egész közműszektorban.Mindezek a lépések egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóvá teszik a családok, valamint a kis- és középvállalkozások számára a közműcsatlakozást - mondta Bartal Tamás, hozzátéve: "törvény szintjén fogjuk biztosítani azt az elvet, hogy a szolgáltatók vannak a fogyasztóért és nem fordítva".Közölte, a második versenyképességi törvényjavaslat benyújtását széleskörű szakmai egyeztetés előzte meg. A tervezett intézkedéseket az energiahivatal és a mérnöki kamara támogatta, továbbá az elosztótársaságok véleményét is beépítették a tervezetbe.Bartal Tamás a tervezett intézkedésekről szólva kifejtette: gázkészülékcseréhez - ami járhat a lakásban lévő gázvezetékrendszer kisebb átalakításával is - nem kell majd az elosztótársaság külön engedélye az üzembe helyezéshez, hanem a felelős tervező tud majd nyilatkozni a műszaki megfelelőségéről. Ezzel időt lehet spórolni - mondta.Közölte, a gázellátás folyamatos biztosítása érdekében is lépéseket tesznek: megszüntetik az eddigi gáztömörség-vizsgálatot, amely nem jelezte az élet- vagy közveszélyt. Ezzel szemben a valós veszélyt jelentő gázszivárgást ingyenesen ellenőrzik majd. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy az elosztó a nem megfelelő gáztömörség miatt az őszi-téli hónapokban akár több hónapra lezárja a gázszolgáltatást - mutatott rá Bartal Tamás.Elmondta, egységessé teszik a közműszektorban a részszámlák kibocsátásának szabályait: egyszerre legfeljebb háromhavi számlát lehet majd kiküldeni és a fizetési esedékességet havonta egyenlően kell majd megállapítani.Bartal Tamás közölte: visszamenőlegesen megerősítik a díjmentesség törvényi garanciáit. Valamennyi közműre előírják, hogy a szolgáltató, az elosztó a csatlakozási igény befogadását nem tagadhatja meg, ha a csatlakozás valamennyi jogszabályi feltétele teljesül. Gáz- és villanycsatlakozások esetében az elosztó a csatlakozási igény teljesítését nem kötheti óvadék, letét, előleg, kötbér vagy más fizetési kötelezettség teljesítéséhez - mondta.Ismertette: a gázcsatlakozások esetén egyértelművé teszik, hogy ha az elosztóvezeték hossza meghaladja a díjmentességi határt jelentő 250 métert, akkor a díjakat csak az e feletti részre kell megfizetni, a díjmentességet pedig több lakást vagy üzletet magában foglaló ingatlan esetében lakásonként, illetve üzletenként kell értelmezni.Víziközmű esetében visszamenőlegesen bővítik a mentesség alá eső díjtételek körét: elengedik a kiszállási díjat, az igényfelméréssel és az igénybejelentés feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, szolgáltatás díját.Bartal Tamás szólt arról, a Könnyű közmű elnevezésű program célja, hogy a közművekkel kapcsolatos ügyek gyorsabbak, olcsóbbak, egyszerűbbek legyenek és a szolgáltatás színvonala emelkedjen.A program első lépése a közműcsatlakozások díjmentessé tétele volt - mondta a helyettes államtitkár, rámutatva arra, hogy egy átlagos méretű lakás, családi ház, üzlethelyiség esetében magánszemélyeknél legfeljebb mintegy kétmillió forintos, cégek esetében mintegy hárommilliós megtakarítás jelentkezhet.Hozzátette: második lépésként, szeptember elsejétől "megtörtük az elosztók monopóliumát a közmű-kivitelezések tekintetében", már a vállalkozások széles köre dolgozhat közműcsatlakozás kiépítésén.Bartal Tamás szólt arról is, a program kezdete óta több lakossági jelzést is kaptak arról, hogy az ország egy-egy területén az adott szolgáltató nem biztosította vagy valamilyen feltételhez kötötte a díjmentes közműcsatlakozás lehetőségét. Az is előfordult, hogy más jogcímen be akarták szedni a fogyasztótól a pénzt.Kijelentette: "a törvényben biztosított díjmentességi kör kapcsán semmilyen kiskaput, apró betűs költséget vagy más trükközést nem fogadunk el". Közölte, eljárást kezdeményeznek minden olyan esetben, amikor egy szolgáltató megpróbálja "elszabotálni" a közműcsatlakozások ingyenességét vagy az eljárások gyorsítását.Bartal Tamás arra kérte a fogyasztókat, hogy tájékozódjanak a változásokról és éljenek bejelentéssel, ha a szolgáltató azoktól eltérő feltételeket próbál számukra megszabni.