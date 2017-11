Valami történt az MSZP-ben! Előrukkoltak egy egész kreatív ötlettel

Amint az közismert, Tállai András választókörzetében az államtitkár közbenjárására a MOL csökkentette a benzin és gázolaj árát. Az MSZP úgy gondolja, hogy a mezőkövesdi megoldást országosan is alkalmazni kell. Az MSZP szerint minden magyar ember megérdemli, hogy olcsóbban vásárolhassa az üzemanyagot.Ha az árcsökkentéshez elegendő az állampolgári megkeresést követő képviselői kezdeményezés, akkor a MOL-nak teljesítenie kell az MSZP országgyűlési képviselőinek kérését. Amennyiben elutasítja a megkeresést, akkor meg kell válaszolnia, hogy miért élvez kiemelt szerepet Mezőkövesd, illetve Tállai András.Addig azonban továbbra is nyitott kérdés, hogy Tállai András államtitkárként és a NAV elnökeként, tisztségével visszaélve, nyomást gyakorolt-e a MOL-ra vagy a cég is beszállt-e a Fidesz melletti kampányba.