Valamit nagyon titkol a Fidesz

Volner János szerint az ellenzék egy emberként szeretne tisztán látni az ügyben.A frakcióvezető a HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt. által tett feljelentésre hivatkozott, amely szerint a Fidesz nem fizetett a szolgáltatásért. Emellett szerinte az is bebizonyosodott, hogy a kormánypárt a költés harmadát vallotta be az Állami Számvevőszéknek.Volner János kifejtette: egyebek mellett arra vár választ, mekkora költségvetési kár keletkezett, kinek milyen fokú büntetőjogi felelőssége van, továbbá hogy mennyire befolyásolta az ügy a 2010-es és 2014-es parlamenti választás eredményét.Kitért arra is: korábban már volt olyan vizsgálat, amikor a Fidesz kezdeményezésére megnézték a pénz útját a Tocsik-botrányban érintett MSZP-nél és SZDSZ-nél. "Fideszes kettős mérce" tapasztalható, a mostani kezdeményezést ugyanis akadályozzák - tette hozzá a jobbikos politikus.