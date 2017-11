Végre egy értelmes politikai vita

Szerző: Nagy András

Két ellenzéki, jelesül Molnár Zsolt, a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke, és Mirkóczki Ádám, a testület jobbikos tagja ütközött össze Rónai Egonnál az ATV Egyenes beszéd című műsorában kedden este. A két szakpolitikus meghívására a bizottság aznapi ülése apropóján került sor, amelyen a szélsőséges félkatonai szervezetek tevékenysége, illetve a kapcsolódó aktuális biztonsági és politikai kérdések is napirenden voltak.Rónai rögtön azzal a felütéssel kezdett, hogy nemrég szintén az MSZP-s politikussal ült ebben a stúdióban. Molnár Zsolt ellenfele akkor Németh Szilárd volt, az eredmény pedig ismert, hiszen az adás után napokig ment a találgatás a hazai nyilvánosságban arról, hogy mit lehet, lehetett volna kezdeni a Fidesz alelnökének döbbenetesen primitív, sőt tapló "vitakulturájával".Németh Szilárddal ellentétben Mirkóczki viszont annak dacára próbált egyesével reagálni a műsorvezető és Molnár azon felvetéseire, mi szerint a Jobbik és a félkatonai alakulatok korábban finoman szólva sem voltak hűvös viszonyban, hogy ez a Vona-párt előéletének ismeretében valószínűleg még jó ideig nem mondható könnyű kommunikációs kihívásnak.Mert mit lehet ugye mondani például arra, hogy az a Toroczkai László, aki jelenleg a párt alelnöke, 2010-ben még arról beszélt, hogy szíve szerint fegyveresen venné át Magyarországon a hatalmat. De azokra a műsorban lejátszott felvételekre sem lehet egyszerű jobbikos politikusként reagálni, amiken a Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA), vagy a Vona Gáborék által létrehozott Magyar Gárda különböző mutációinak tagjai történetesen jobbikos pólóban masíroznak.Így aztán később már azon lepődtünk volna meg, ha a jobbik képviselője nem ismerte volna el, hogy pártja korábban szavakban és tettekben is vállalhatatlan dolgokat követett el, és hogy a bőnyi rendőrgyilkosság kapcsán hírhedté vált MNA-t leszámítva számos radikális szervezettel, például a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal ápol informális kapcsolatot. Más kérdés, és ezt természetesen Molnár és Rónai is azonnal felvetette, hogy mennyire hiteles ez a hirtelen jött bűnbánat a pár éve még nyíltan antiszemita, rasszista, és az európai uniót a pokolra kívánó párt részéről.A lényeg azonban ezzel együtt is az volt kedden este, hogy Molnár a tőle már tapaszalt visszafogottsággal szólalt meg, a korábbi MSZP-kormányok szélsőséges szervezetekkel szembeni mulasztásait is korrekten elismerve, de a vitapartnere sem üres kommunikációs paneleket pufogtatva próbálta megúszni a kínos kérdéseket. Ami még akkor is megsüvegelendő, ha nyilvánvaló, hogy normális, demokratikus közéleti viszonyok között ez az alap.Röviden összefoglalva végre valódi vitát láthattunk két magyar politikus között. Akik bár világnézetileg nyilvánvalóan különböznek egymástól, pár fontos dologban láthatóan egyetértenek. Például abban, hogy az államellenes félkatonai szervezetekkel szemben pártállástól függetlenül zéró toleranciára van szükség.Ahogy abban is, hogy értelmes közéleti vitákra a Fidesz által elfoglalt és végletesen "lenémethszilárdosított" médiatérben minden korábbinál nagyobb szüksége van a magyar közéletnek.