Végre megkapta a pénzét az okoskerítést építő vállalkozó

A munka után kiadott számlák alapján befizették az áfát, a munkások utáni járulékokat és különböző adókat, de a munkabérüknek csak egy részét kapták meg annak ellenére, hogy ügyvédi felszólításokat, fizetési meghagyást is kibocsátottak.A cég a kintlévőségei miatt fizetésképtelenné vált, csőd közeli helyzetbe kerültek.Zsikó Imrééknek 11 kilométer jutott, akinek megígérték szóban többször is, hogy két hét után hetente lehet majd lehívni a pénzt, hogy abból ki lehessen fizetni az embereket. Ő 50-70 emberrel dolgozott.A pásztói cég, akivel Zsikóék kapcsolatban álltak, 5 millió forint úgynevezett jól teljesítési kauciót is kért, amire ő hitelt vett fel, csak úgy, mint az autóbérlésre és benzinre (erre 2 milliót), hiszen naponta ingáztak kisbuszokkal és személyautókkal Csongrád és Bács-Kiskun megye között.Két hét elteltével azonban nem fizetett a kerítésépítésben részt vevő pásztói cég, amelynek amúgy a sertéstenyésztés volt a fő tevékenységi köre, de jó kapcsolatai voltak a bv-vel.Később egy irreális ajánlattal állt elő a pásztói cég, ezt nem akarta Zsikó elfogadni, de később rákényszerült, hogy leszerződjön, immár nem 10, hanem 8,7 millió forintról kilométerenként. E pénzből is 5 millió a kényszerből bevett embereknek jutott, és az útiköltséget, autóbérlést sem számolták el."Nekem pedig elfogyott a pénzem. Én hülye, ráadásul aláírtam azt a szerződést, amelybe körmönfontan beleírták, hogy lemondok minden követelésemről, vagyis a pénzemről" - mondta korábban a vállalkozó. RomNet most újra megkereste a vállalkozót, aki a lapnak elmondta, hogy a sajtóban is megjelent hírek hatására végre megkapták a pénzüket, így ki tudták fizetni dolgozóiknak az elmaradt munkabért, és a többi adósságukat is.