Veronai buszbaleset: döbbenetes vádak

Forrás: atv.hu - sztarklikk.hu

Még idén elkezdődhet a veronai buszbaleset tárgyalása Olaszországban - tudta meg az ATV Híradó. A gyászoló családok elhúzódó perre számítanak. Közben a szülők nyílt levélben tiltakoznak a tragédiában érintett buszos cég és dolgozói ellen. A cég vezetője nem akarta kommentálni a levélben leírtakat.A levélben összegyűjtötték a baleset óta tudomásukra jutott információkat és tapasztalataikat. A januári balesetben a budapesti Szinyei Merse Pál gimnázium diákjai, tanárai és kísérők - összesen 17-en - haltak meg, miután buszuk a szalagkorlátnak hajtott és kigyulladt.A szülők szerint a határt nem lehet átlépni plusz tartállyal, ezért törvénysértés is lehet ez a tevékenység."Tudjuk, hogy az első vizsgálat nagyon gyorsan megtörtént a baleset után, akkor megtalálták a póttartályokat a Pizolit autóbuszaiban, majd egy második vizsgálat következett néhány nap múlva, amikor már az összes tartály ki volt szerelve. Természetesen nagyon leleményesek voltak a hatóság szakemberei, egy kiskunfélegyházi hulladéktelepen megtalálták a már éppen préselés alatt álló póttartályokat" - nyilatkozta az ATV-nek az egyik gyászoló szülő.Arról is beszélt, hogy bár a magyar hatóságok készségesek, információt nem adnak ki nekik. Éppen ezért rendszeresen jár Olaszországba és személyes kapcsolatban áll egy kinti jogásszal. Tőle tudták meg az olasz vizsgálati eredményeket is.