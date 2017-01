Veszélyben a szilvásváradi vasút

Forrás: heol.hu

A polgármesterek szerint így nem is utaznak Szilvásváradra, és akkor lesz miért bezárni a vonalat. Ferencz Péter, Bélapátfalva polgármestere felülvizsgáltatná a MÁV-val, hogy miért vett el járatokat és a megmaradtakat miért indítják lehetetlen időpontban.Ferencz Péter, Bélapátfalva polgármestere levélben kereste meg a MÁV egri állomásfőnökét, hogy segítsen, vagy adjon tanácsot a menetrendi változások ügyében. A levelet eljuttatta a heol.hu szerkesztőségének és a két érintett országgyűlési képviselőnek is. A levéllel egyetértett Szilvásvárad, Mónosbél és Szarvaskő polgármestere is.Ferencz Péter azt írja, a MÁV illetékes szerve 2016. december 10-től új menetrendet állított fel. Ez a közlekedő vonatok indulását és járatainak számát is érintette. Az elmúlt időszakban elvettek két járatpárt, a megmaradt napi két járat indulási időpontja megváltozott. A vonattal közlekedő maréknyi utasközönség értetlenül áll a változás előtt.Kifejti: azokban az időkben a szolgáltató jelzett az érintett polgármesteri hivataloknak, leültek egy kerekasztal mellé és érveket, ellenérveket sorakoztattak föl az adott módosításokról. Ha Egerben a legtöbb vállalkozásnál, a legtöbb iskolában 14 óráig tart a munkaidő, akkor szerencsés lenne, ha a vonat Szilvásvárad irányába a 14 óra után indulna. A későbbi járatoknál ugyanez volt a prioritás.Egy járat, ami 12 óra 57 perckor indul Egerből Szilvásváradra, sem a vállalkozó, sem az állami szektorban dolgozók, sem a középiskolában tanulók számára nem elérhető. Egy dologra jó. Ha nem utazik senki az adott járaton, akkor könnyen be lehet bizonyítani, hogy az felesleges.A MÁV azt közölte, az érintett települések polgármestereit közvetlenül tájékoztatni fogja, miután megvizsgálja a menetrend változtatására irányuló kérelmüket.