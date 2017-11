Világcsúcs! Több mint 2,2 millióan vettek rész a nemzeti konzultációban

Kiakadtak a BKV-s buszvezetők, az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulnak

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulhat a metrópótlás során tapasztaltak miatt a BKV-nál működő Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ). Az érdekképviselet szerint a cégvezetés erre a szolgáltatásra biztosít a sofőröknek minden feltételt, miközben a többi járaton dolgozók munkakörülményei egyre rosszabbak.

Az EKSZ aggasztónak tartja azt is, hogy a társaság menedzsmentje nem fogadja be a kollektív szerződésbe a munkakörülmények javítását célzó szakszervezeti javaslatokat, de még a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott saját humánstratégiai tervét sem tartja be - számol be az InfoRádió.A szervezet elnöke cáfolja a BKV vezetésének többször hangoztatott áll...