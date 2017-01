Villamosvezetői képzésre csábít a BKV

Forrás: Világgazdaság

Mivel a villamosvezetés speciális felkészülést igényel - vagyis nem lehet egy másik munkaterületről elszipkázni a kész sofőröket -, ezért a cég maga képezi ki az utánpótlást. Jelenleg is toboroznak tanulókat, s mint állítják, a munkakör iránt "megfelelő az érdeklődés".Nyolc általánossal is be lehet ülni a Combino vezetőülésébe, de ehhez előbb a fizikai képességeket ellenőrző alkalmassági vizsgálaton is át kell menni, majd a képzésen is meg kell felelni.Azt nem árulta el a BKV, hogy miért lenne érdemes villamosvezetőnek állni, vagyis hogy mennyit keresnek az e munkakörben foglalkoztatottak. Piaci információk szerint a BKV-nál a villamosvezetők átlagos havi jövedelme - túlóra, korpótlék és egyéb juttatások nélkül - bruttó 240 ezer forint, ami nettó 160 ezer.