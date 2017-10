"Virágzik a magyar egészségügy"

Forrás: Portfolio

Azt láttam, hogy amikor jöttek hozzám az állami intézménybe például külföldről betegek a beavatkozás miatt, 20-szor olcsóbb volt az ár, mint a nyugati országokban. Ezért ezt felismerve evidens volt, hogy megalapítok egy szeparált magáncéget, végül 2001-ben a funkcionális privatizáció folyamataként vittük végig a BEK megalapítását - magyarázta a Portfolio konferenciáján.A jelenlegi egészségügyi rendszert jellemezve a BEK alapító-főigazgatója kiemelte az állami rendszer alulfinannszírozottságát, és azt látja, hogy a társadalombiztosítás felől elmozdul a rendszer az adóalapú egészségügyi ellátás felé. Szerinte az egészségügyi ellátó és a közfinanszírozó kapcsolatának üzletinek kell lennie. Azért kell harcolnia az intézménynek, hogy olyat ajánljon a finanszírozónak, ami máshol nincs - vélekedett.Arról is beszélt, hogy tapasztalataik szerint a szakember-elvándorlás folyamatos, és ami még ennél is nagyobb érvágás: a szakember-képzés felmorzsolódott.A BEK stratégiáját vázolva kiemelte: Közfinanszírozott ellátások erősítése, az Országos Gerincgyógyászati Központ szerepének növelése. Ezt egyfajta misszióként viszi a cég megítélése szerint. A járóbeteg szakellátás szélesítése. Fekvő kapacitások kiépítése. A nemzetközi felvevőpiac kiterjesztése. (Itt megemlítette, hogy az összes külföldi beteg 15%-a Bukeresten keresztül érkezik az intézménybe.) Az ellátási volumen növelése, a várólista csökkentése a gerincműtétek esetében. Invesztíció a kutatás-fejlesztésbe. A munkaerő megtartása. Nemzetközi jelenlét erősítése.Varga Péter Pál a konkrét fejlesztések és beruházási tervek között megemlítette: a Nagy Jenő utcai kapacitást 300 millió forinttal fejlesztette az intézmény, a Királyhágó utcában pedig felépíti a Királyhágó Kórházat, és közben a Graphisoft Parkban innovatív vállalati életmód-kultúrát alakítanak ki rendelőikben.Elvárásokat is megfogalmazott előadásában a Budai Egészségközpont alapítója. Szerinte szükség lenne az orvosszakmai minőségi kontroll kiépítésére. Az, hogy mi zajlik a magánegészségügyben a minőség szintjén, azt senki sem tudja és ez bűn - mondta.Javasolta a szakember-képzés újraszervezését, a valódi szektorsemlegesség alkalmazását a közfinanszírozásban, a pályázati rendszerek kiterjesztését a magánszereplőkre, az egészségügy szürke és fekete gazdaságának kifehérítését, a támogatott beruházási hitelek kiterjesztését és a biztosítói piac irányba állítását.