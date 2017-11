Visszaadja a Lendvai-díját a Vona-Rangos interjú miatt az ismert újságíró

Tódor János felháborítónak tartja, hogy "a Spinoza Ház - ki tudja milyen megfontolásból - egy rasszista, homofób, szélsőjobboldali pártvezetővel és csapatával kokettál". Hozzátette: "Megdöbbentett, hogy erre a nyilvános rendezvényre nem engedték be a jobboldali médiumokat, ezáltal alkotmány (alaptörvény) sértő módon önkényesen korlátozva a sajtószabadságot".Az újságíró nyílt levelében tudatta, mindezek elleni tiltakozásul visszaadja a Spinoza Házban átvett elismerését, és döntéséről a díjat odaítélő kuratóriumot is értesítette.Paul Lendvai, Ausztriában élő újságíró 2012-ben alapította sajtódíját, amelyet évente egy olyan újságíró kaphat meg, aki a magyar nyomtatott és internetes médiában kiemelkedő politikai-közéleti-társadalmi témájú cikkeket publikált.A díjat odaítélő kuratórium elnöke Kovács Zoltán, az Élet és Irodalom főszerkesztője, tagjai Bojtár B. Endre, a Magyar Narancs főszerkesztője és Aczél Endre publicista. Az elismeréssel nettó ezereurós jutalom is jár. Tódor János a díjról lemondó nyílt levelében megjegyezte, hogy 2016 novemberében átvett elismerésével járó pénzjutalmat az Igazgyöngy Alapítványnak ajánlotta fel, de amennyiben a Lendvai-díj Alapítvány kuratóriuma úgy rendelkezik, az összeget is hajlandó visszafizetni.Forrás: RomNet