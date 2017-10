Vitray rémületesnek tartja azt, amit Orbán csinál

Szerző: Márkus

A televíziós legenda a mai közmédiáról elmondja, hogy a régi keretekből semmit nem kíván megtartani. Az egyperces hírekben is bejön egy hölgy, beáll egy pózba, mindig mindenki ugyanabba, ugyanoda, ugyanúgy, majd felolvassa azt a három mondatot. A hosszabb híreknél esetleg hirtelen átfordul. Hogy mozogjon a kép."Normális ember nem forgolódik, ha közöl valamit. Mondom: amit én tanultam, tanítottam, arra nincs már szükség. Belátom."Szerinte a néző is idomul. Régen Takács Mari Marika volt, Tamási Eszter pedig Esztike: családtagok. Előforduló esetlenségeikkel, bakijaikkal együtt szerették őket.A maiakat viszont már nem tekinthetik családtagnak a nézők, de csodálhatják őket. Celebek lettek. Napi kalandjaik, életük "titkai" megtalálhatók a magazinokban. A számos - technikailag, kiállításban kiváló - tehetségkutató műsor egyikében zsűritag, másikában versenyző a csatorna valamelyik sztárja. Csodálhatjuk őket, tapsolhatunk nekik.A legendás tévés szakember azt is elmondta, hogy rémületesnek tartja, ahogyan a sorosozó propaganda befolyásolja az embereket. Szerinte mindez "játék a tűzzel".