Volner elmenekült a zsidózó jobbikossal kapcsolatos kérdések elől

A Jobbik frakcióvezetőjét szerdai budapesti sajtótájékoztatóján faggatták arról, hogy párttársa, Apáti István egy 2011-es rádióinterjúban egyebek mellett arról beszélt, hogy "Magyarország a zsidók szabad prédájává vált", Mirkóczki Ádám szóvivő pedig ezt azzal magyarázta, hogy a politikus Simon Peresz volt izraeli elnök egy kijelentése ellen tiltakozott így.Az újságírók azt is felvetették, hogy a Mandiner ellentmondásokat lát a nyilatkozatokban. Volner János az ügyben valamennyi kérdezőt a Jobbik sajtóosztályához irányította.Volner egyébként a kisvállalkozói szektor megerősítésével kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót, ahol ismertette: kisebb részekre bontanák a nagy állami tendereket azért, hogy ne csak a "kormányközeli oligarchák" és a velük együttműködő külföldi partnercégek részesedjenek azokból, hanem a kisvállalkozók közvetlenül is szerződhessenek az állami megrendelővel. Ezt azért tartja fontosnak, mert értékelése szerint a kisvállalkozók ma a kifizetési lista alján vannak.A jobbikos politikus azt is javasolta, hogy a cégek online is bejelenthessék munkavállalóikat. A hatóságoknak át kell kapcsolni 21. századi üzemmódba - hangoztatta. Volner János azt is sürgette, hogy az online pénztárgépeknél legyen lehetőség ingyenes adatátvitelre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig biztosítson a vállalkozásoknak olyan felületet, ahol számlázni lehet.Kitért arra is, hogy az uniós támogatások jelentős részét a kis- és középvállalkozókhoz (kkv) irányítaná. Jelenleg azt látja, hogy soha annyit nem kaszált a Strabag és néhány hasonló multi mint jelenleg, miközben a kicsik reménytelennek érzik, hogy forráshoz jussanak - fogalmazta meg.A frakcióvezető elmondta, a közbeszerzési rendszert úgy alakítaná át, hogy az a kkv-k számára az eddigieknél kedvezőbb legyen, emellett felállítana egy olyan állami projektmenedzsment szervezetet, amely be tudja vonni helyben a kisebb vállalkozásokat a közbeszerzések teljesítésébe.Fontosnak nevezte, hogy a Jobbik tervez a növekedési hitelprogramhoz (nhp) hasonló programot, de célzottak a kisvállalkozásoknak és új hitelként folyósítanák azt. VolnerJános szerint ugyanis a jegybank az nhp első két pillérében kiosztott 701 milliárd forintot és ebből mindössze 18 milliárd jutott a 10 fősnél kisebb vállalkozásokhoz.