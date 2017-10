Washington először ismerte el, hogy a terroristák vegyi fegyvert vetettek be

"Gyurcsány még most is képes személyi változásokat előidézni az MSZP-ben"

Forrás: MTI

Konasenkov az amerikai tárcának arra a közleményére hivatkozott, amelyben nemrégiben arra intette az amerikai állampolgárokat, hogy ne utazzanak Szíriába, különösen ne Idlíb tartományba, ahol aktív a korábban an-Núszra Front néven ismert Haját Tahrír as-Sám terrorszervezet. A fegyveres csoport az amerikai közlemény szerint lő- és nehézfegyvereken, valamint házi készítésű bombákon kívül vegyi fegyvereket is bevet.Az orosz tábornok szerint az amerikai külügyminisztérium ezzel először ismerte el azt, hogy a terroristák nemcsak egyszerűen birtokosai a vegyi fegyvereknek, de be is vetik azokat. Emlékeztetett rá, hogy Moszkva többször is figyelmeztetett erre az al-Kaidával kapcsolatban álló, de később azzal szakító an-Núszra Front esetében. Mint mondta, Idlíb tartományban a vegyi fegyver bevetésének egyetlen esete ismert: ez Hán Sejkúnban történt, és az incidensért Washington a szíriai kormányerőket tette felelőssé. Konasenkov szerint az amerikaiaknak a sajráti szíriai katonai reptér helyett a terroristákra kellett volna megtorló csapást mérniük.Konasenkov emellett valótlannak nevezte azt az amerikai közlést, amely szerint az orosz légierő Idlíb városban polgári célpontokat támadott, többtucatnyi ember halálát okozva. Hangsúlyozta, hogy az orosz harci gépek nem támadnak lakott településeket. Az állította, hogy ezzel szemben az Egyesült Államok vezette koalíció az általa ostromlott Rakkát, amelynek 10 százalékát még mindig az Iszlám Állam terrorszervezet tartja megszállva, "egyszerűen letörölte a Föld színéről".