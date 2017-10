Zuhan Orbán népszerűsége - Karácsony Gergely a legkedveltebb

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

A következő helyeken felváltva találhatók meg kormánypárti és ellenzéki szereplők: Hadházy Ákos LMP-társelnök 52, Tarlós István főpolgármester 47, Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szintén 47, Juhász Péter Együtt-elnök 46, illetve Navracsics Tibor uniós biztos ugyancsak 46 ponttal.Vona Gábor, a Jobbik elnöke ugyanakkor 4 pontot javítani tudott őszre, így szinte beérte a kormányfőt, és most 45 pontos a szimpátiaindexe. Az MSZP-t vezető Molnár Gyula ugyancsak növelni tudta népszerűségét, jelenleg 41 ponton áll. Magyar Nemzet cikkéből az is kiderül: a leginkább elutasított politikus továbbra is a Demokratikus Koalíciót vezető Gyurcsány Ferenc, még azzal együtt is, hogy valamennyit tudott javítani a megítélésén. A volt miniszterelnök jelenleg 31 ponttal a legutolsó a rangsorban.