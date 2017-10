Szerző: Lendvai Ildikó

De ha a többi fideszes szónoknak sikerült, miért pont Orbán Viktor ne vette volna az akadályt könnyedén!Alig telt el pár perc a beszédéből, és máris oda kanyarodott, hogy 56 forradalmárait az vitte az utcára, hogy a végsőkig ragaszkodtak saját nemzeti kultúrájukhoz, és nem akartak "felolvadni senki olvasztótégelyében". (Ők szegények úgy tudták, hogy a szabadság és a jobb élet reményében cselekednek, de hát ha valaki nem számított a miniszterelnök beszédében, akkor azok ők voltak.)Világos: 56 örököseit onnan lehet megismerni, hogy hősileg megvédik a hazát a migránsoktól, akik egyáltalán nem akarnak idejönni.És nem kis mutatvány 1956 évfordulóján kikelni Európa és Brüsszel ellen, amikor 56-ban a szovjet blokkból épp Európa felé akarták venni az irányt. Nyugalom: azért ez is sikerült. Megtudtuk: a nyugatiak sem 56-ban, sem most nem értenek minket, "el akarják vágni nemzeti gyökereinket", "homo büsszelikusz"-szá gyúrnának, nem látják a fafejűek, hogy mi "különleges szabadságnemzet vagyunk" (ha csak úgy nem), és ezért "torkig lettünk ezzel".Persze az se semmi, hogy 1956-ból egy ugrással el lehessen jutni Sorosig. Ha a neve kimondásával nem is csúfították el e szép napot, azért a hülye is érti, hogy kire utal "a pénzügyi spekuláns terve", amivel szemben egy s csak egy legény van talpon a vidéken, aki persze mi vagyunk. Mármint nem mind, csak a kormánypártiak.Mert azért a legderekabb mutatvány az volt, ahogy a mindeddig a nemzeti összefogás példájaként ünnepelt 1956 évfordulóján sikerült a kormány ellenzékét a "sötét oldal"-nak nevezni.Ezekhez a bravúros mutatványokhoz kell egy adag tehetség, az biztos. Meg több adag arcátlanság és cinizmus. Hiába. Az ünnepeken ki-ki a legszebb ruháját ás a legszebb erényeit mutatja meg.