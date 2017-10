A Czeglédyről szóló cikkben közölt számokat durván százzal kell elosztani

Szerző: Lendvai Ildikó

Mindez nem gátolta meg a kormánypolitikusokat abban, hogy a parlamentben továbbra is a bíróság által cáfolt számokkal blöfföljenek.Nem értem, mire a nagy felháborodás. A kormány csak oktató célzattal rá akart minket vezetni mondandói helyes értelmezésére. A Czeglédyről szóló cikkben közölt számokat durván százzal kellett elosztani.Ebből kitűnik, hogy a kormány egyéb állításaiban is mindig van igazság. Századrésznyi.Nem nagy ügy: a számokból pl. csak le kell vonni néhány nullát. Hasznos módszer a közéletben is: abból is csak ki kellene vonni néhány nullát.