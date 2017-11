Az ellenfelem ellenfele nem lett a barátom

Szerző: Lendvai Ildikó

Én persze csak apró epizód vagyok házi feladatuk teljesítésében: minden nap előszednek egy-egy korábbi hangfelvételt valamelyik jobbikos politikus otromba zsidózásáról, buzizásáról, cigányozásáról, nagy röhögést kiváltó rasszista viccelődéséről. Valószínűleg jobban (és főleg régebben) undorodom ezektől, mint a kormány sajtója, amelyik most elég átlátszó okokból szörnyülködik a riválison.Akkor tehát miheztartás végett, mielőtt nagyon megszeretnénk egymást:1.Az ellenfelem ellenfele ezúttal nem a barátom. Nem nézem enyhültebben a Fideszt attól, hogy a választás közeledtével egyszerre ő is elutasítja a Jobbikot. A Fidesz kormányon a Jobbik programját, annak Európa-politikáját, orosz orientációját, idegenellenességét, komcsizását, libsizését, kirekesztő szociálpolitikáját, bűnbakkeresését, Horthy-nosztalgiáját fejlesztette tökélyre.Kedves fiúk, ne nézzetek hülyének! Attól, hogy ejtettétek a Jobbikot, miközben céljait kormányszinten valósítottátok meg, nem szerettelek meg jobban titeket. Ez a politika nekem nem kell, akár a Jobbik hirdeti, akár a Fidesz csinálja. Bármit gondol Török Gábor a Hírtévében, ezzel a Fidesszel, Orbán Viktor Fideszével, ha netán szüksége lenne rá, sincs koalíció.2.De ugyanezen okból a Jobbik sem kell. Vona Gábor - miután a Fidesz elfoglalta a Jobbik helyét a politikai térképen, ellopta eszméit és lopja szavazóit - a megsemmisülés helyett érthetően a helycserét próbálgatja: ha a Fidesz szélre húzódott, ő megpróbál középre araszolni. Igyekszik visszafogni vezérkara nyíltan antiszemita retorikáját, de személyüktől nem szabadul.Vona a Spinozában a "megtért" szerepében látható, de nem számít, komolyan gondolja-e vagy sem, amíg Toroczkaiék a régi hívek durvább nyelvén beszélnek, hogy őket is megtarthassák. Elhiszem, hogy Vonának már nincs meg a Gárda-mellénye. Ajánlom, keresse alvezérei szekrényében.3. Úgy tudom, és számos ismerős politikusuk esetében biztos is vagyok benne, hogy a többi demokratikus párt is hasonlóan gondolkodik. Ezért figyeltem, hogy mit felelnek Vonának, aki most az LMP-vel és a Momentummal közös kormánykoalíció lehetőségéről beszélt. És bocsánat, de nekem kevés volt az obligát válasz, miszerint mindkét párt úgy határozott, hogy a választáson nem működnek senkivel együtt, meg hogy korai még kormánykoalícióról spekulálni. Nyugtassatok meg: ugye azért van más oka is az elutasításnak?4. És végül, kedves Fidesz! Az általatok lejátszott, kompromittáló hangfelvételek általában több évesek. Ettől még a gyalázat marad, pláne, hogy a ma megszólított jobbikosok is ötölnek-hatolnak a szembesítéskor. De könyörgöm: most vettétek észre, mi hangzott el annak idején? Eddig miért hagytátok szó nélkül? Eddig nem zavarta érzékeny lelketeket, magasrendű morálotokat, társadalomeszményeteket? Csak a Jobbik antiszemitizmusa zavar, a Soros-plakátok által gerjesztett változat nem? Csak a Jobbik nem buzizhat, Ti -finomabb szavakat használva- nyugodtan célozgathattok a természet rendjével való bűnös szembefordulásra, családellenességre, a népszaporulat veszélyeztetésére? A Jobbiknál kiszúrjátok a cigányozást, a saját szövegeitekben és szociálpolitikátokban nem?Ugyan már.És mivel ezt továbbra is így gondolom, leszek én még nektek botoxos cenzor megint.