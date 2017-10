Az MSZP bajban van

Szerző: Lendvai Ildikó

Most az MSZP van bajban. Néhány párt tisztességes nyilatkozatából látszik: tudják, hogy ez nekik sem jó.Hát még az országnak. Ha az MSZP nem áll gyorsan talpra, és ne adj isten elveszít a jelenlegi 800.000-ből mondjuk 100.000 szavazót, abból 50.000 lehet, hogy kínjában egy másik ellenzéki pártra szavaz, de a másik 50.000 keserűen és dühödten otthon marad. Hosszú idő óta amúgy is csak egymás rovására szerzünk szavazókat, és nem a bizonytalanok vagy a fideszesek közül.És aki azt hiszi, elég, ha az ő pártja erősödik, és felkészül 2022-re, az még most sem ismeri a NER-t. Akit nem izgat 2018, annak nem lesz 2022. A szavazóit, aktivistáit kinyírják, tönkreteszik, vezetőit ellehetetlenítik.A legtöbb dolga most az MSZP-nek van. Nem hisztizhet, nem nyalogathatja sebeit, kifelé nyitottnak, befelé viszont szigorúnak, ha kell, kíméletlennek kell lennie. Rendezni kell a választókkal és a többi párttal való viszonyt, de közben nem maradhat belső kérdőjel afelől, mi történt valójában.Csak arról van-e szó, hogy Botka László programja a közös listáról, közös jelöltekről kivérzett a többi párt elutasítása és részünkről a szükséges korrekciók elmaradása meg egyéb butaságok miatt, vagy arról is, hogy voltak politikai erők, akik a korrekciót összekeverték az orvgyilkossággal.Nem tisztem más pártoknak feladatot osztani, de az új helyzetben nekik sincs túl sok idejük arra, hogy végiggondolják: milyen szerkezetben lehet a legnagyobb sikerrel nekivágni 2018-nak. Ahol most tartunk, az nem az. Ami a széttagolt demokratikus oldalon folyik, az most nem a nyer-nyer, hanem a veszt-veszt játszma. Lehet, hogy mi megérdemelnénk, de az ország nem.