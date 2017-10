Ébresztő, MSZP!

Szerző: Lendvai Ildikó

Az MSZP körül most a Jobbik settenkedik, és lesi, mit szerezhet. Vona Gábor levelet írt "baloldali honfitársainak", és egyedüli kormányváltó erőként bemutatkozva a szavazatukat kéri, újrajátszva a róka és a holló meséjét.Megcsillogtatja programjuk néhány tetszetős elemét -számonkérést, béruniót-, ami "a baloldali embert is lelkesítheti". Csakhogy ez a pár ehető falat mérgező szószban ázik.Attól is lelkes volna-e az a bizonyos baloldali ember, ha majd minden sarkon Horthy-szobor áll? Ha még több Soros-plakátot láthat, ha mindenhol Őcsény lesz, ha ugyanúgy brüsszeleznek, Putyinhoz törleszkednek, folytatják Paksot, hiszen ebben a Fidesz és a Jobbik egyetért?Ha Simicskát, majd Mészárost újra Simicska váltja? Ha a többgyerekes csak akkor kap több családi pótlékot, ha tehetős, és semmiképpen sem cigány? Ha minden iskola szegregált lesz, és kilökik a "selejt" gyerekeket?Ha tovább folytatódik a szakképzés segédmunkás-képzéssé degradálása? Ha korlátozzák a szavazati jogot? Ha marad a közmunkásbér, de még jobban csökken a szociális segélyezés, nehogy már a legnyomorultabbakhoz jusson?Ha bocsánatos bűn komcsizni, buzizni, cigányozni, zsidólistázni? Ha a "néppárti" Jobbikban is helye van annak, aki beleköp a dunaparti cipőkbe, Alföldi Robertázik, Holokamuzik?A levél szerint az ígéretekre a "biztosíték a Jobbik által vezetett települések sikere". Ó, hogyne! Milyen jó is lenne Toroczkai országában élni...Vona azzal csábít: nem a baloldal és a jobboldal között van a különbség, hanem a kormány és a kormányváltók között. Ez jól hangzik, és egy másfajta jobboldalra igaz is lehetne. Csakhogy piszkos ruhát nem úgy váltunk, hogy a szennyesládában keresgélünk.A különbség nálunk azok között van, akik szolidáris, demokratikus, európai Magyarországot akarnak, és azok között, akik másokat kirekesztenének, Nyugat helyett Keletre kacsintgatnak, nem kenyerük az európai szabadságeszme.A Fidesz és a Jobbik, hiába a hatalmi harc, egy oldalon vannak. A többiek a másikon.Ébresztő, MSZP! Itt is fáj, ott is fáj, de mozdulnunk kell, mert itt keringenek a keselyűk, és a sakálok már szimatolnák a vérszagot...