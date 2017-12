Ez már nem játék!

Szerző: Lendvai Ildikó

A volt fideszes képviselő által vezetett Állami Számvevőszék összesen 660 millió forintot fizettet illetve von el a Jobbiktól, mert áron alul kaptak plakáthelyeket Simicskától, és ez "tiltott párttámogatás".Gyorsan előrebocsátom, hogy szerintem jobb országban élnénk, ha a Jobbik nem lenne. Egy-egy különösen durva akciójuknál fel is merült bennem, alkotmányos-e a létük és működésük. És igen: Simicska minden jel szerint tényleg bagóért adott kedvenc pártjának plakáthelyeket, és ez valóban umbulda. De:1.Simicska pontosan így járt el a Fidesszel, amíg ő ült Mészáros Lőrinc helyén. Sőt: a Fidesz a mostaninál is "jutányosabb" árat kapott tőle. Az is lelepleződött már, hogy néhány tételt egyszerűen nem is számláztak le a Fidesznek.2. Amikor emiatt az ellenzéki pártok feljelentést tettek, azt az ügyészség visszautasította, mondván: az ÁSZ annak idején igazolta a párt kampányelszámolását. Ugyanaz az Állami Számvevőszék, amelyik most utánanézett az áraknak, akkor azt mondta: nekik ez nem dolguk, ők csak azt ellenőrizhetik, hogy a pártok elszámolásai matematikailag stimmelnek-e.3. Amikor a CÖF-nek állami vállalatok közpénzből tejelnek, hogy a Fidesz mondandóit plakátokon hirdethesse, az nem "tiltott párttámogatás".,4. Az sem az, amikor maga a kormány él mindnyájunk (köztük a nem fideszes szavazók) pénzéből a Fideszt szolgáló kampányeszközökkel, plakáterdővel, hirdetésözönnel,5. És most jön a lényeg. Nagyon helyes, ha a Fidesz harcolni akar a Jobbikkal. De akkor küzdjön meg a politikájával! Mutasson rá, mi a tarthatatlan, mi a veszélyes a Jobbik céljaiban, bírálja Európa-ellenes, kirekesztő, gyűlöletet szító törekvéseit!De ezt nem teszi- hogy is tehetné! Hiszen ugyanazt vallja és csinálja, mint amit a Jobbik vall és csinálna. A Fidesznek a világon semmi baja a Jobbik világnézetével, maga is hasonlókat gondol. Ha szükség volt rá, boldogan szövetkezett vele számos önkormányzatban, már jóval az álságos cukisodás előtt is. Baja csak azzal van, hogy a Jobbik a helyére tör.Nem a Jobbikot féltem. Nekik Simicska majd csak kipótolja valahogy. Az országunkat, a maradék szabadságunkat féltem, ha a közmédia, az ügyészség, a választási bizottságok, az egész választási törvény, a kopasz különítmények, a Kubatov-listák mellett mellett most még az Állami Számvevőszék és a pénzügyi nyomorgatás is eszközévé válik a "szabad választások" megcsúfolásának.A Fidesz most nem a valódi bűneiért, hanem azért bünteti a Jobbikot, aminek maga a sokszorosát elkövette.Persze, rablóból lesz a legjobb pandúr. Na de, hogy ekkora rablóból ilyen piti és gyáva pandúr?!