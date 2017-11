Mindenki fedezékbe! A kampány sűrűje következik

Onnan tudni, hogy most aztán tényleg a kampány sűrűje következik (mindenki fedezékbe!), hogy egyrészt folyton avatnak, másrészt intenzívebbé válik levelezésünk a miniszterelnökkel. Boldog békeidőkben még csak a félkész utakat avatták, sávonként külön, 2014-ből már emlékszem felfestett zebra valamint csatornafedél avatására is. De a haladás e tekintetben sem ismer akadályokat, legutóbb képes tudósítást olvastam arról, két államtitkár egymással tülekedve hogyan avat egy vécét.

Iskolai vécét, amit nem is az állam, hanem derék vállalatok pénzéből újítottak meg, de gyerekekkel és nemzetiszínű szalaggal együtt fényképezkedni olyan csábítás, amelynek kormánytag meg sem próbál ellenállni. Aranyos kislányok énekeltek ünneplőben a vécéajtóban, egy rémült kisfiúra még öltönyt is húztak, aranyos tanítónéni tapsolt, aranyos fénnyel c...