Jöhet az Orbán-csomag

Szerző: Lendvai Ildikó

A megszorításik zömét -a minimálbér megadóztatása, az egészségügy és az oktatás legatyásítása, a rokkantak és munkanélküliek ellátásának megkurtítása, a közmunkásbér és a szociális segély csökkentése- az amúgy is nehezen élők szenvedték el.A kérdés: jön-e új Orbán-csomag?Igen, jöhet. Kiderült, hogy a választás után közvetlenül korrigálni kell a a deficit és az államadósság számait is. Az európai intézmények észrevették, hogy a kormány velük szemben is megpróbálkozott az "elvesztette közpénz-jellegét" trükkel.Az Eximbank kiadásait és adósságait (benne Vajna TV2-vásárlásához vagy Garancsi Kopaszi gáti beruházásához adott gigahitelekkel), valamint régi kedvenceink: Matolcsyék MNB-alapítványainak palotavásárlásait nem a költségvetésben könyvelték el, noha közpénzből származtak.2005-6-ban az autópályaépítések finanszírozását intézte a mi kormányunk hasonlóképpen, vállalatokon keresztül, és már akkor is a fejünkre koppantottak. Ezért jött a 2006-os Gyurcsány-csomag, majd az őszödi beszéd - a többi ismert.Úgy látszik, mégsem eléggé, mert az Orbán-kormány úgy tett, mintha elfelejtette volna az akkor keservesen megtanult szabályt, sőt, akkori heves szemrehányásait is, amelyek e részében bizony igaza volt.A "csomagveszély" csak az egyik következmény. A másik, hogy a felfelé korrigált adósságszámok fényében az adósságcsökkentés dicsősége szétfoszlott, blöffnek bizonyult.Hiába a magánnyugdíjpénztárak eltapsolt pénze és a többi: az államadósság GDP-hez viszonyított aránya érdemben nem csökkent. Ott vagyunk, ahol voltunk. Csak éppen 3,4-szeresről 4,3-szorosra nőtt a "felső" és az "alsó" ötöd közti jövedelmi és társadalmi különbség. És még a csomag előtt vagyunk...