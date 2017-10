Szerző: Lendvai Ildikó

Lehet, hogy a tettesek ismeretlenek, de a felbujtók nem. Őcsény-ország lettünk. Már nemcsak arról van szó, hogy a tolvajok megússzák, hanem arról is, hogy a tisztesség az, ami nem ússza meg. A bűnt nem büntetik, a jótettet igen. Nehogy terjedjen.Már nem elég, ha pártok, civil szervezetek, mindnyájan kiadunk egy-egy újabb tiltakozó közleményt, és szép sajtótájékoztatókat tartunk. Most együtt kellene megmutatnunk magunkat, a tisztességes konzervatívokkal is együtt, hogy látszódjék: sokan vagyunk. Nyugalom, ez nem választási együttműködés, ez innen és túl van a pártpolitikán.Mégsem lehet, hogy jobban utáljuk egymás szagát, mint a rothadás bűzét, ami megüli az országot...