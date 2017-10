Mindenki fedezékbe! A kampány sűrűje következik

Szerző: Lendvai Ildikó

Iskolai vécét, amit nem is az állam, hanem derék vállalatok pénzéből újítottak meg, de gyerekekkel és nemzetiszínű szalaggal együtt fényképezkedni olyan csábítás, amelynek kormánytag meg sem próbál ellenállni.Aranyos kislányok énekeltek ünneplőben a vécéajtóban, egy rémült kisfiúra még öltönyt is húztak, aranyos tanítónéni tapsolt, aranyos fénnyel csillogott az olló, amellyel az államtitkárok együttes erővel elvágták a klozet ajtaján a szalagot. Amit helyesen tettek, elég bajos lenne sürgős esetben a felsősöknek a szalagot átugorva, az alsósoknak alatta átbújva megközelíteni a célobjektumot.De a nemzeti konzultációs levél, amit a miniszterelnök írt nekem, még ennél is szebb volt. Mindjárt az eleje felvillanyozott. Azt írja: "mi mindig az egyenes beszéd hívei voltunk". Azt az értelmezést rövid gondolkodás után elvetettem, hogy a miniszterelnök az ATV műsorának lelkes hódolója, meg különben is kis betűvel írta az "egyenes beszéd"-et, és a Schmitt Pál-fejezeten már túllépett a NER történelme.De a szó szerinti jelentés se nagyon jön össze, hiszen ő maga dicsekedett azzal, hogy mestere a pávatáncnak. Ahhoz nem klappol az egyenes beszéd.Úgyhogy csak arról lehet szó, hogy most egyenesen a szemünkbe hazudnak. Nem azonosulok ugyan Soros minden lépésével vagy gondolatával, de amit itt neki tulajdonítanak, az színtiszta hazugság, az évi 1 millió illegális bevándorló befogadásától a kezükbe perkálandó 9 millióig. Soros kvóta-pártiságának pedig éppen az ellenkezője igaz. "Az EU nem kényszerítheti a tagállamokat, hogy menekülteket fogadjanak be, ha nem akarnak, vagy a menekülteket arra, hogy oda menjenek, ahol nem látják őket szívesen". Ezt nem Orbán mondta, hanem Soros.Amúgy tessenek sietni, nov. 24-ig postára kell adni a válaszokat. Értem a határidőt. Katalin napjától a néphagyomány szerint már nem szabad a nyájat kiterelni a legelőre. Aki tehát nyájként kezel minket, annak addig kell a terelgetést elvégeznie.