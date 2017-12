Orbán összehozta a világ legjobb üzletét

Szerző: Lendvai Ildikó

Különben is: ez az országnak legalább ingyen van, a blamát meg már megszoktuk. Annál költségesebbek a keleti nyitás egyéb elemei, kezdve a paksi orosz hitellel, folytatva most egy monstre hitellel Kínából az ő áruikat szállító Belgrád-Budapest vasúti pályaszakasz felújítására.Sajnos a déli nyitás már befuccsolt (sorra csukják be a kereskedőházakat). Maradt a keleti amelyből akár hasznos gazdasági kapcsolatok is származhattak volna, de egyelőre csak veszélyeket és adósságterheket kaptunk.A politikai cél nyilvánvaló: megmutatni, hogy megvagyunk mi az EU nélkül is. Dől majd a pénzeső olyan helyről is, ahonnan nem kellemetlenkednek a korrupciót és a demokrácia csorbáit firtató kérdésekkel. Hát nem dőlt...A kínaiak mosolyogtak, hosszan rázogatták a magyar partnerek kezét, de a pénzükre vigyáztak...Na de most! Itt a világ üzlete! Annyiban tényleg egyedülálló, hogy senki más rajtunk kívúlígy meg nem kötötte volna. Felvesszük a rengeteg kínai hitelt, fizetjük kamatostul 20 évig, az építkezésben többségben kínai munkavállalók dolgoznak, és a síneken jórészt kínai áru, kínai haszonnal jut tovább Európába.Persze leesik néhány morzsa magyar beszállítóknak is. Majd csak lesz kőbánya, (én biztos tudok egyet: Orbán-papáét), ahonnan a töltésekhez lehet vinni az anyagot, lesznek kisebb munkák, amelybe bekapcsolódhatnak magyar vasútépítő cégek is. Annyira jó, hogy Mészáros Lőrinc is foglalkozik vasút-felújítással!Pénteki rádióinterjújában a miniszterelnök lázasan próbált magyarázatot adni arra, miért jó ez nekünk.Spirituális magasságokig jutott: a magyarokat és a kínaiakat "rejtélyes, régről jövő együttműködés" köti össze, mert mi is keletről jöttünk. Rejtély, az tényleg van, t.i. ő maga vallotta be: az "másodlagos, hogyan térül meg" az üzlet.Legyen elég a siker, hogy éppen mi adhatunk helyet egy ilyen fontos útvonalnak. Ebben van valami. Egyrészt a kínai vonatkísérők a mi restinkben veszik majd a szalámis zsemlét, ami fellendíti a gazdaságot. Másrészt mi integethetünk a sínek mellett, ami tágítja a látókörünket. És még derékszögben sem kell hajlonganunk, mert úgy nehéz integetni.